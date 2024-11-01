Потери среди военных КНДР могут превысить российские, – эстонская разведка

Участие военных Северной Кореи вряд ли существенно повлияет на ситуацию на фронте. Однако войска КНДР понесут колоссальные потери, которые могут превысить российские.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR. Так, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что северокорейские солдаты будут прибывать в Россию в несколько этапов.

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В Эстонии оценили шансы солдат КНДР в войне

Эстонский командир Кивисельг отметил, что военные Северной Кореи, вероятно, прибыли в Курскую область в начале октября. Подготовка солдат могла длиться всего от 2 до 4 недель, а после – их отправили на фронт.

Ожидается, что КНДР отправит в Россию около 10 – 12 тысяч военных в несколько этапов. Кроме того, также в Россию прибудет 500 офицеров и 3 генерала. Впрочем, в эстонской разведке считают, что северокорейские военные существенно не повлияют на фронт.

Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель,

– сказал Кивисельг.

В разведке добавили, что военные КНДР, как правило, готовы к ведению боевых действий в горной местности. Поэтому, солдаты не знакомы с климатом и географией Украины. Поскольку их подготовка не предусматривала ведения боевых действий в таких условиях, а в России северокорейские военные не получили надлежащей подготовки, то они могут понести немалые потери.

Подготовка, которую они проходят в России, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы РФ понесли до сих пор,

– добавили в эстонской разведке.

Вместе с тем, Северная Корея, как считают в разведке Эстонии, продолжит отправлять подразделения в Россию и на войну с Украиной. Солдаты Ким Чен Ына вряд ли существенно повлияют на фронт, однако в долгосрочной перспективе могут быть некоторые изменения.