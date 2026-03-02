"Дважды пытались нас отравить газами": военные рассказали о самом тяжелом в обороне Харьковщины

Бойцы 13-й бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" рассказали об обороне севера Харьковщины. Тамошнюю линию фронта называют стабильной, но обстрелы там продолжаются каждый день.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что военные находились на одном из участков вблизи населенного пункта Липцы, который важен для обороны в частности Харькова. Враг обстреливает участок за участком на этой территории. Поэтому приходится находиться на позициях не одну неделю.

Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о боях на севере Харьковщины?

По словам пехотинца "Хартии" на позывной "Малый", каждый день по позиции прилетало по 3 – 4 FPV дроны; также работали дроны со скидами. Из-за этих постоянных обстрелов военный во время крайней ротации находился на позициях в течение 85 дней

У нас был хороший вход такой с крышей. Они буквально его уничтожили. Прилетело за месяц 40 FPV-дронов туда. Также нас дважды пытались отравить газами. Один раз дымовая шашка залетела. Если бы не противогазы, то, наверное, все плачевно закончилось бы,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Присоединяйтесь на сбор на системы связи для НРК-дронов батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия". Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/9vQzNNGSEe.

Пилот "Хартии" с позывным "Академик" находился на позициях около полутора месяцев. Ротации возможно осуществлять при благоприятных погодных условиях, когда трудно наблюдать с неба. У врага достаточно бортов, чтобы постоянно мониторить ситуацию с воздуха.

Были особенно опасные моменты, когда передвигались на открытом участке. Попали под наблюдение дрона. Начали стрелять из миномета. Ложилось где-то до 100 метров,

– рассказал военный.

Какая ситуация на фронте?