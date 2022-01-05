Военные штурмуют Алматы – взрывы и автоматные очереди: жуткое видео
Источник:24 канал
В Алматы начали антитеррористическую операцию. Очевидцы сняли, как в город вошли военные и спецтехника. Слышны мощные взрывы и звуки выстрелов.
По информации телеграм-каналов, на улицах города начались бои. По местному времени уже 2:30 ночи.
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Поздно ночью началась антитеррористическая операция
Жители города слышат сирены и объявления об эвакуации. На кадрах видны вспышки от взрывов, также слышны автоматные очереди.
В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы,
– сообщил заместитель акима Ержан Бабакумаров.
СМИ сообщают, что на утро 6 января запланирована массовая зачистка города от демонстрантов.
Смотрите видео с улиц Алматы: военные передвигаются по улицам
В городе слышны выстрелы: видео из Казахстана
Полиция отрицает информацию о мародерстве
Между тем, как информирует телеграм-канал "Раньше всех", департамент полиции города уверяет, что работает в штатном режиме. Правоохранители отрицают, что в Алматы есть случаи мародерства в частных домах и квартирах.
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