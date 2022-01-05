Военные штурмуют Алматы – взрывы и автоматные очереди: жуткое видео

В Алматы начали антитеррористическую операцию. Очевидцы сняли, как в город вошли военные и спецтехника. Слышны мощные взрывы и звуки выстрелов.

По информации телеграм-каналов, на улицах города начались бои. По местному времени уже 2:30 ночи.

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Поздно ночью началась антитеррористическая операция

Жители города слышат сирены и объявления об эвакуации. На кадрах видны вспышки от взрывов, также слышны автоматные очереди.

В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы,

– сообщил заместитель акима Ержан Бабакумаров.

СМИ сообщают, что на утро 6 января запланирована массовая зачистка города от демонстрантов.

Смотрите видео с улиц Алматы: военные передвигаются по улицам

В городе слышны выстрелы: видео из Казахстана

Полиция отрицает информацию о мародерстве

Между тем, как информирует телеграм-канал "Раньше всех", департамент полиции города уверяет, что работает в штатном режиме. Правоохранители отрицают, что в Алматы есть случаи мародерства в частных домах и квартирах.

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Последние новости о протестах в Казахстане:

Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал жесткую реакцию на действия демонстрантов.

Он сам возглавил Совбез, ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев.

Во всем Казахстане объявили о режиме чрезвычайной ситуации.

Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью.

О протестах президент Казахстана также "проконсультировался" с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко.

Люди вышли на массовые протесты из-за повышения в 2 раза цены на сжиженный газ. Стоит заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.