США могут ввести свои войска в Сектор Газа для спасения заложников, – Кирби
Источник:Fox News
В США заявили, что для увольнения людей, которых боевики ХАМАС взяли в плен, могут задействовать своих военных. В Белом доме рассказали, планируют ли это делать в ближайшее время.
Армия Израиля сообщила, что в плену палестинских террористов находятся 155 человек. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби прокомментировал возможность участия военных США в освобождении заложников.
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Можем, но пока не будем
Известно, что среди захваченных в плен боевиками есть американцы. Кирби отметил, что не исключено, что для их спасения США могут задействовать свои войска, однако добавил, что пока этого делать не планируют.
Также чиновник отметил, что для проведения подобной операции нужно точно знать, где находятся заложники и сколько их. На сегодня Белый дом не владеет этой информацией.
Напомним, что накануне Госдеп сообщал, что 15 граждан США считают пропавшими без вести в ходе конфликта между Израилем и ХАМАСом. Впрочем, это не значит, что все они попали в плен.
Война ЦАХАЛ и боевиков ХАМАСа: что известно
- Противостояние между террористами ХАМАС и Армией Израиля продолжается уже больше недели. За этот период погибли и получили ранения несколько тысяч человек.
- Так, известно, что по состоянию на 15:50 15 октября в секторе Газа уже погибли 2 670 человек. Около 9 714 палестинцев получили ранения разной степени тяжести. В Израиле количество погибших составляет более 1400 человек.
- 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что перенес наземную операцию в секторе Газа из-за погодных условий.
- Ранее Израиль приказал жителям северной части Сектора Газа эвакуироваться на юг. В ООН призвали отменить этот приказ.
- 14 октября в МИД Украины сообщили, что из Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с более чем 200 украинцами. Самолет должен приземлиться в Бухаресте.
- Израильские спецслужбы сообщили, что среди заложников могут быть и граждане Украины. В ГУР заявили, что проверяют эту информацию на достоверность. Позже выяснилось, что граждан Украины среди пленных нет.