Лукашенко готовит поле для маневра: для чего Беларусь проводит длительные военные учения
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко всегда готовит себе поле для маневра. Он будет делать все возможное, чтобы сохранить свое место у власти.
В частности, Лукашенко будет использовать разные способы и методы, чтобы не допустить участия белорусской армии в войне России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
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Зачем в Беларуси проводят военные учения
По словам Клочко, это архиважно для самопровозглашенного белорусского лидера. Еще несколько лет назад в Беларуси проводились специальные совещания, где обсуждались последствия и фатальность полного слияния белорусской и российской армий.
Белорусское руководство, скорее всего, еще тогда понимало, что возможно широкомасштабное вторжение России на территорию Украины и Владимир Путин вынашивает такие планы. С тех пор они принимали меры для того, чтобы не допустить участие белорусского войска в войне против нашего государства.
На сегодня вся имитация военных учений, которая продолжается в Беларуси уже 37-ю неделю, указывает на то, что Лукашенко действительно так будет действовать (будет стараться не допустить участия белорусской армии в войне России против Украины – 24 Канал),
– отметил общественный деятель.
Впрочем, по его мнению, это ни в коем случае не снимает с Лукашенко ответственности за то, что предоставил стране-агрессору свою территорию для вторжения в Украину и продолжает толеровать войну против нашего государства. Самопровозглашенный президент Беларуси так же ответственен за преступления, как и российский диктатор Владимир Путин.
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Что известно об учениях белорусских военных
- В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.
- Войска выдвинулись в назначенные районы, осуществили их инженерное оборудование, организовали охрану и оборону, а также должны были возвести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
- Самопровозглашенный президент на совещании с военными и силовым блоком объяснил, зачем нужно было проводить проверку. По его словам, ее осуществили "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто-то планирует агрессию.
- В канун Нового года появилась информация, что наш северный сосед планирует перевести свою армию на военное время. Для перевода армии в такое состояние в Беларуси необходимо мобилизовать 15 – 20 тысяч человек.
- В настоящее время в Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Там появились даже надписи на вокзале – мужчин заманивают в военкоматы.