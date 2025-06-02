"Приполз на коленях к Путину": Лукашенко получил четкие сигналы относительно военных учений с Россией

В Беларуси заявили, что совместные военные учения с Россией "Запад-2025" они переносят вглубь территории, подальше от западных границ. Это свидетельствует о том, что Александр Лукашенко мог получить несколько сигналов.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, заметив, что после этого белорусский диктатор пришел к Владимиру Путину с просьбой перенести учения. Кремлю, кстати, такой сценарий тоже выгоден.

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Лукашенко получил четкие сигналы и приполз к Путину

По словам заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, еще раньше совместные военные учения представляли угрозу не только для Украины, но и для Литвы, Латвии и Польши. По нашей стране, даже президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия "готовит что-то" в Беларуси.

Сейчас перенос основных этапов учений "Запад-2025" вглубь страны, по мнению Латушко, имеет несколько причин:

Отсутствие материальных и людских ресурсов – Россия не может выслать в Беларусь большую часть своих войск;

Давление на Лукашенко со стороны Запада – вероятно, что говорится именно о Франции и Германии, которые могли пригрозить санкциями;

Проблемы торговли Китая с США – Пекину не выгодно, чтобы Беларусь создала проблемы на границе с Европой, потому что тогда он не сможет вести торговлю со странами ЕС.

Лукашенко получил эти сигналы. Я уверен, что он приполз на коленях к Путину и начал его умолять, чтобы они это не делали,

– подчеркнул он.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси заметил, что здесь происходит определенная игра – Россия не хочет остановить войну в Украине, но в Беларуси показывает, мол, отводит свои войска от Европы. То есть "здесь за мир, там – за войну".

Кстати, одновременно председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак высказал мнение о том, что именно Путину намекнули перенести учения в Беларуси. Вероятно, это могли сделать американцы.