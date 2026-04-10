Хотел в плен и ел землю: офицер "Рубежа" шокировал, что делают в российской армии со своими

Россия нашла два варианта, как мотивировать собственное население идти на войну против Украины. Сначала им предлагают довольно значительные деньги, но дальше все держится уже на другой основе.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что уже в самой армии к личному составу относятся как к хламу. Там случаются реально дикие случаи.

Какие случаи случаются в российской армии?

По словам Отченаша, фактически российская армия держится на страхе. У них забирают телефоны и отправляют на штурмовые действия. А с логистикой на передовой у врага все достаточно сложно.

Оккупанты могут месяцами находиться на позициях без налаженного снабжения пищи и воды. Были и действительно неожиданные случаи.

Один российский солдат сдался в плен. Он выбежал на улицу и начал есть землю. У него было тотальное обезвоживание, поэтому он "поймал белку" и подумал, что это вода. Вот такие случаи случаются,

– рассказал военный.

Не секрет, что командование может буквально убить оккупанта, если он откажется выполнять задание. Уже были случаи, когда отправляли FPV-дрон на поражение или специально наводили огонь по своим позициям.

