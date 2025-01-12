"Это невозможно": спецназовец ГУР ответил, как военные выдерживают долговременные штурмы

Иногда военные попадают буквально в безвыходные ситуации, где нужны применить сверхчеловеческие усилия. Бывало, что приходилось отбивать штурмы врага в течение 30 часов.

Об этом 24 Каналу рассказал спецназовец подразделения "Артан" ГУР, профессиональный актер – боец с позывным "Артист", отметив, что подготовиться к таким боям чрезвычайно сложно. А фактически невозможно.

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Сложный бой на Харьковщине

Как рассказал военный, один из таких сложных боев состоялся в свое время на Харьковщине. Как все может развиваться – зависит от многих факторов. В частности от оборонительных укреплений, количества боекомплекта, наличия воды, мотивации личного состава и т.п.

Там в нужное время появилось наше подразделение. Оно усилило одну из бригад, которая была истощена боями на том отрезке фронта. Тогда произошел 30-часовой штурм врага. Такой классический. С бронетехникой. Танками. С большим количеством пехоты, что сейчас редко увидишь,

– отметил военный.

За все время оккупанты соединили более чем сотню личного состава. Работали танки с прикрытия, а иногда они буквально врывались в окопы. Параллельно россияне подвозили подкрепление. За раз на нескольких единицах "брони" в целом подбрасывали по 50-60 оккупантов.

Тогда наши защитники смогли удержать оборону. Была затруднена логистика и эвакуация раненых, но Силы обороны Украины отважно отбивались. К сожалению, были потери.

Все было очень быстро. Спустилось боевое распоряжение. Наше подразделение снялось и поехало на то направление. Не было времени на разведку. Ворвались в боевые действия. Осень. Тяжело. Погодные условия еще и такие. Ты сначала мокрый, потом как будто холодно. И еще постоянные прилеты и штурмы,

– рассказал военный.

Напомним, что с начала полномасштабной войны России потеряла уже более 808 тысяч личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 9756 вражеских танков, 20289 боевых бронированных машин, 21839 артиллерийских систем и т.п.