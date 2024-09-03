Россияне повредили Полтавский институт связи: что о нем известно

Российская армия 3 сентября ударила баллистическими ракетами по Полтаве, в результате чего был поврежден Полтавский военный институт связи. Под завалами учебного заведения оказались люди, было много жертв и травмированных.

Само здание учебного заведения из-за атаки захватчиков было частично повреждено. Что известно о Полтавском военном институте связи – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об учебном заведении, по которому ударила Россия

Это военное учебное заведение в Полтаве было основано в 1968 году. Тогда учебное заведение было известно как Полтавское высшее военное командное училище связи имени маршала Москаленко. Формирование училища окончательно завершилось в августе 1971 года. Первый выпуск офицеров-связистов состоялся в 1972 году.

В конце 1970-х годов учебная база и личный состав училища были переведены в новый военный городок в Полтаве.

Выпускники этого заведения сыграли важную роль в выполнении различных боевых задач советских вооруженных сил, многие из них присоединились к ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Также военные принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

После обретения Украиной независимости учебное заведение претерпело трансформацию и было известно как Полтавский филиал Киевского военного института управления и связи (КВИУС).

Полтавский филиал КВИУС начал подготовку офицеров-связистов для всех видов и родов войск Вооруженных сил, Службы безопасности Украины, Пограничных войск, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел Украины.

В 1999 году учебное заведение было реорганизовано и переименовано в Полтавский военный институт связи.

Это заведение военного образования играет важную роль в повышении квалификации офицеров-связистов Вооруженных Сил Украины. Среди ключевых функций института была также и подготовка подразделений связи для миротворческих контингентов ВСУ, развернутых в Ираке и других военных операциях.

В дополнение к подготовке украинских военнослужащих, Полтавский военный институт связи также предоставлял услуги по подготовке иностранных военнослужащих.

С 1996 по 1999 год институт готовил офицеров-связистов для вооруженных сил Туркменистана.

В начале 2000-х годов институт обучал военнослужащих из Таджикистана.

В 2002 – 2003 годах институт обеспечил повышение квалификации двух старших офицеров войск связи китайской армии.

Какой была реорганизация заведения

За последние годы это военное учебное заведение претерпело значительные изменения, пройдя ряд реорганизаций. С 2007 по 2013 год он функционировал как факультет военной связи в составе Военного института телекоммуникаций и информатизации, был присоединен к Национальному техническому университету Украины "Киевский политехнический институт".

В 2013 году правительство Украины своим постановлением официально создало Военный институт телекоммуникаций и информатизации (ВИТИ) имени Героев Крут. Полтавский институт связи также вошел в эту новосозданную структуру. Как сообщается на странице заведения в фейсбуке, Полтавский институт связи расположен по одному адресу с Военным колледжем сержантского состава ВИТИ.

Обучение по каким специальностям предлагает колледж

ВИТИ предлагает специализированную подготовку для лиц, желающих продолжить карьеру в Вооруженных Силах Украины.

Колледж, который расположен в Полтаве, осуществляет подготовку специалистов по степени профессионального предвысшего образования "профессиональный младший бакалавр" и на начальном уровне высшего образования по степени "младший бакалавр" для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантского и старшинского состава в ВСУ. Программы обучения длятся от 2 до 3 лет.

Учебное заведение сосредотачивается на направлениях обучения, включая компьютерные науки, телекоммуникации и радиотехнику, а также электронные коммуникации и радиотехнику.

Инфраструктура Военного колледжа сержантского состава ВИТИ включает учебный корпус, оборудован аудиториями, лабораториями и конференц-залами, а также библиотеками. Студенты имеют доступ к общежитию, стадиона, спортзалу, спортивному городу, строевому плацу, радиополигону и военному тиру. Кроме того, на территории кампуса есть учебно-тактическое поле, столовая и баня, что обеспечивает полноценную образовательную среду.

Какие последствия российского удара по Институту связи

Утром 3 сентября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по городу Полтава, в результате чего был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, включая учебное заведение, больницу и жилые дома. Среди пострадавших объектов был и Институт связи, который получил частичные повреждения.

Спасательные работы продолжаются, поскольку многие люди остаются под завалами. По состоянию на вечер 3 сентября количество жертв удара составляет 51 подтвержденных погибших, еще 219 человек получили ранения.

После трагедии в Полтаве и области объявлен трехдневный траур. Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту ракетного удара по учебному центру в городе.