Почти в 2 раза увеличилось количество обстрелов, – военный рассказал, что происходит на фронте

Враг продолжает атаковать на участке, где обороняется 59 ОМПБр, но успеха не имеет. Наши защитники успешно отражают все штурмы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий, заметив, что в Донецкой области, где воюет 59 отдельная мотопехотная бригада, у врага вообще нет никаких успехов. Все попытки россиян штурмовать на военной технике или на мотоциклах отбиваются.

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Много FPV-дронов

Как отметил военный, в течение последнего оккупанты почти вдвое увеличили количество обстрелов. Также захватчики активно используют FPV-дроны.

Они очень увеличили количество FPV-дронов. На ходу у нас учатся. Но спасибо за донаты нашим гражданам. Мы только за вчера смогли деактивировать средствами РЭБ 93 их беспилотника. Если не ошибаюсь, 22 из них были типа "крыло". Другие – FPV, которые угрожали нашим военным,

– сказал Цехоцкий.

Оккупанты также используют танки с закрытых позиций. Но это для них уже рискованно. Ведь украинские пилоты FPV-дронов активно работают по тылу врага и уничтожают их технику.