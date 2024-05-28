Штурмовали нас на "жигулях", – военный оценил тактику оккупантов на фронте
Ситуация на участке фронта, где находится бригада "Рубеж", остается напряженной. Оккупанты постоянно пытаются проводить штурмы.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, отметив, что враг продолжает применять большое количество FPV-дронов.
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Постоянно пытаются штурмовать
Как отметил Кожубенко, российские оккупанты действительно пытаются много штурмовать. Недавно они додумались пойти в атаку на "жигулях". Их уничтожили.
Относительно недавно они штурмовали нас на "жигулях", как бы это смешно не звучало. Благодаря работе FPV-дронов, коптеров и других огневых средств все попытки были спущены на нет. Противнику не удалось достичь своих целей,
– подчеркнул военный.
Сейчас на фронте важны как разведывательные дроны, так и FPV-дроны. С помощью первых удается выявлять вражеские позиции, скопления личного состава, технику или места хранения боеприпасов. А с помощью FPV-дронов уже удается все это уничтожать.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 28 мая Россия потеряла более 503 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7692 вражеских танков, 14858 боевых бронированных машин, 13029 артиллерийских систем, 1085 РСЗО, 815 средств ПВО, 357 самолетов, 10482 беспилотников оперативно-тактического уровня. 2221 крылатую ракету, 11740 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
- Недавно в соцсетях также обнародовали видео уничтожения вражеского комплекса С-400. Там видно, как после удара начались масштабные "фейерверки".
- 23 мая наши защитники сбили российский Су-25. Произошло это в Донецкой области. Интересно, что 22 мая там также удалось уничтожить вражеский штурмовик Су-25. Ориентировочная стоимость этого самолета – около 11 миллионов долларов.