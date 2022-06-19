Военный эксперт Жданов ответил, сколько еще продлится затяжная фаза войны

Российские оккупационные войска продолжают наступать на украинскую территорию. Однако полномасштабная война России против Украины все больше переходит в затяжную фазу, тоже имеющую свой срок.

Многих интересует, сколько же времени будет держать затяжная фаза в российско-украинской войне. На это 24 канала эксклюзивно ответил военный эксперт Олег Жданов .

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Когда же может закончиться затяжная фаза войны

Во время боевых столкновений с русской армией все труднее сказать, кто на каком направлении побеждает. Несмотря на вооруженную поддержку и принятый ленд-лиз, затяжная фаза войны еще продолжается, однако военный эксперт назвал возможные даты окончания этой фазы.

Думаю, что где-то месяц, полтора месяца. Пока мы не получим необходимое количество оружия,

– уверен Жданов.

Он напомнил, как заместитель министра обороны объявлял потери украинской техники. По сути, как заметил военный эксперт, эти цифры совпадают с тем, когда в Офисе Президента называли численность необходимой техники от стран Запада.

"Когда они выровняются по численности в плане предоставления нам техники, вооружения, тогда можем говорить о формировании ударной группировки", - подчеркнул Жданов.

Ответ Жданова о длительности затяжной фазы войны: смотрите видео 24 канала

Он также отметил, что надеется, что после встречи "Рамштайн-3" Украина таки начнет получать очередной мощный пакет помощи.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня состоялось заседание контактной группы по обороне Украины Рамштайн-3. Стало известно, что разные государства предоставят дополнительное тяжелое вооружение украинцам для противостояния с российскими оккупантами. В частности, значительно увеличат помощь США.

По сути, как отметил военный эксперт, уже есть обращение стран восточной Европы, которое поддержали и в Великобритании, чтобы нарастить объемы и ускорить передачу нашей стране тяжелого вооружения.

Олег Жданов Военный эксперт Если это сработает (скорое предоставление Украине тяжелого вооружения – 24 канал), тогда мы будем говорить с вами еще о второй половине лета (для окончания затяжной фазы войны – 24 канал). Если это не сработает, то, к сожалению, придется ждать вплоть до ленд-лиза.

Затяжная фаза войны России против Украины: что известно

Белый дом еще до начала полномасштабной войны на территории Украины готовился к затяжному противостоянию , сообщают СМИ. Именно поэтому Джо Байден надеется, что именно оружие и антироссийские санкции будут играть определяющую роль, ведь вероятность затяжной войны обсуждали еще до февраля.

Также в одном из последних интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил , что война в Украине будет продолжаться долго, может даже годами, поэтому европейским странам нужно к этому готовиться.

Еще раньше в Главном управлении разведки Минобороны заявляли, что активная фаза войны должна закончиться к концу 2022 года, а уже в августе должен состояться переломный момент , поскольку количество вооружения должно стать весомым.

В то же время представитель ГУР Вадим Скибицкий говорил, что в России будут пытаться продержаться подольше в войне с Украиной. Кремлевское руководство может надеяться на начало зимы. Мол, тогда начнутся морозы, и это заставит Украину наконец-то сесть за стол невыгодных переговоров.

Стоит знать – то же заявление Столтенберга о продолжительности войны: больше деталей в видео