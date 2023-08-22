В Мариуполь впервые прибыл военный корабль: Андрющенко допустил цель врага

На днях в мариупольский порт тайно зашел военный корабль в сопровождении 4 вертолетов. Если подобные события будут повторяться, можно предположить, что Россия будет использовать флот для противодействия освобождению Юга.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предполагает, что оккупанты могут использовать флот в будущих боях за Мариуполь.

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Зачем россиянам в Мариуполе корабль

Как ранее сообщал Андрющенко, 20 августа в мариупольском порту пришвартовался российский военный корабль. Скорее всего, это был не корабль снабжения, а ракетный катер в сопровождении 4 вертолетов.

По мнению советника городского главы, важно рассматривать это событие в более широком контексте того, что происходит в городе прямо сейчас.

"Оккупанты продолжают готовить позиции вокруг Мариуполя. Например, отступившие от Урожайного подразделения оккупантов передислоцировали к северо-западу от города, в район поселка Никольское. Там эти подразделения начали готовить новую линию обороны", – рассказал Андрющенко.

Петр Андрющенко о текущей ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Также украинские наблюдатели фиксируют большую активность армейской авиации в прифронтовых районах. Поэтому вполне возможно, что оккупанты стремятся усилить оборону города за счет размещения в его порту военных кораблей.

"Хотя это достаточно странное решение, учитывая, что вооруженные силы имеют на вооружении дальнобойные авиационные ракеты, которые можно скорректировать на корабль", – отметил чиновник.

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