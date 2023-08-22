В Мариуполь впервые прибыл военный корабль: Андрющенко допустил цель врага
На днях в мариупольский порт тайно зашел военный корабль в сопровождении 4 вертолетов. Если подобные события будут повторяться, можно предположить, что Россия будет использовать флот для противодействия освобождению Юга.
Такое мнение 24 Каналу выразил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предполагает, что оккупанты могут использовать флот в будущих боях за Мариуполь.
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Зачем россиянам в Мариуполе корабль
Как ранее сообщал Андрющенко, 20 августа в мариупольском порту пришвартовался российский военный корабль. Скорее всего, это был не корабль снабжения, а ракетный катер в сопровождении 4 вертолетов.
По мнению советника городского главы, важно рассматривать это событие в более широком контексте того, что происходит в городе прямо сейчас.
"Оккупанты продолжают готовить позиции вокруг Мариуполя. Например, отступившие от Урожайного подразделения оккупантов передислоцировали к северо-западу от города, в район поселка Никольское. Там эти подразделения начали готовить новую линию обороны", – рассказал Андрющенко.
Петр Андрющенко о текущей ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Также украинские наблюдатели фиксируют большую активность армейской авиации в прифронтовых районах. Поэтому вполне возможно, что оккупанты стремятся усилить оборону города за счет размещения в его порту военных кораблей.
"Хотя это достаточно странное решение, учитывая, что вооруженные силы имеют на вооружении дальнобойные авиационные ракеты, которые можно скорректировать на корабль", – отметил чиновник.
Последние новости Мариуполя
- Неделю назад Вооруженные Силы поразили командный пункт оккупантов в селе Юрьевка. В результате атаки были ранены около 50 оккупантов, несколько из которых погибли в больнице.
- В то же время захватчики проводят странную политику: несмотря на превращение Мариуполя в военную базу и сооружение укреплений на его окрестностях, Россия делает вид, что в разрушенный город "возвращается жизнь". Правда, вместо жизни в город планируют завезти 300 тысяч граждан страны-агрессорки, чтобы изменить его этнический состав.
- Для формирования картинки "живого города" Россия усиленно строит в нем новое жилье низкого качества, которое выдает "элитное". Финансирование этих проектов идет напрямую из госбюджета России, поэтому вполне вероятно, что деньги на строительство могут разворовывать.