"Мамулька, я уже в Украине": уволенный военный во время первого звонка не смог сдержать слез

10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулось 100 украинцев.

Домой вернулись 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Это военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. У многих есть серьезные ранения и заболевания.

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Щемящие первые мгновения

Омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео с военным, который только провернулся из плена. Он позвонил своей маме, боец не мог сдержать слез.

Военный во время первого звонка не смог сдержать слез: смотрите видео

Из плена удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащий Вооруженных сил Украины,

11 терроборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.

В Госпогранслужбе уточнили, вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

Сколько украинцев удалось вернуть домой

Украине удалось вернуть из российского плена уже 2105 граждан . Об этом в эфире телемарафона сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

. Об этом в эфире телемарафона сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В рамках последнего обмена Украина передала России 106 человек. Однако Дмитрий Лубинец отметил, что Украина всегда возвращает из плена домой больше людей, чем отдает.

Что касается того, сколько еще украинцев находится в плену, Лубинец отметил, что такие данные есть, но публично их не распространяют – ни цифры российских военнопленных в Украине, ни количество украинцев, которые находятся в плену в России. По его словам, это делают осознанно, чтобы эффективнее возвращать украинцев домой.