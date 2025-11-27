Об этом 24 Каналу рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что, вероятно, все подразделения Сил обороны Украины имеют недостаток личного состава. Есть вопросы по распределению личного состава.
Какова ситуация в бригаде "Рубеж"?
Как отметил Гриценко, сейчас по всей линии фронта не хватает личного состава, чтобы полностью перекрыть все позиции; расставить посты наблюдения, огневые позиции и т.д.
Кроме того, есть вопросы и по обученности пехоты. В бригаде "Рубеж" серьезно взялись за этот вопрос.
Мы сделали огромную ставку на обученность пехоты. Бывает, что мобилизованные военные действительно не подходят к выполнению задач на переднем крае. То ли по возрасту, то ли по состоянию здоровья. Мы больше делаем ставку не на мобилизацию, а на добровольцев. У нас действует программа контракта 18 – 24 года. Много молодых и мотивированных ребят приходят, потому что хотят служить с профессионалами и работать на качественном уровне,
– сказал Гриценко.
В Украине доработают распределение личного состава
- 26 ноября в своем обращении Владимир Зеленский рассказал о поездке в прифронтовые районы. В частности у военных был запрос на справедливое распределение личного состава между бригадами.
- Президент заявил, что этот вопрос будет пересмотрен. В ближайшее время представители Генштаба и Офиса Президента наработают решение.
- Также в Минобороны готовят новые типы контрактов. Они будут с фиксированным сроком службы.