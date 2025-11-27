Об этом 24 Каналу рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что, вероятно, все подразделения Сил обороны Украины имеют недостаток личного состава. Есть вопросы по распределению личного состава.

Какова ситуация в бригаде "Рубеж"?

Как отметил Гриценко, сейчас по всей линии фронта не хватает личного состава, чтобы полностью перекрыть все позиции; расставить посты наблюдения, огневые позиции и т.д.

Кроме того, есть вопросы и по обученности пехоты. В бригаде "Рубеж" серьезно взялись за этот вопрос.

Мы сделали огромную ставку на обученность пехоты. Бывает, что мобилизованные военные действительно не подходят к выполнению задач на переднем крае. То ли по возрасту, то ли по состоянию здоровья. Мы больше делаем ставку не на мобилизацию, а на добровольцев. У нас действует программа контракта 18 – 24 года. Много молодых и мотивированных ребят приходят, потому что хотят служить с профессионалами и работать на качественном уровне,

– сказал Гриценко.

В Украине доработают распределение личного состава