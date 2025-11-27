Про це 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зауваживши, що, ймовірно, усі підрозділи Сил оборони України мають нестачу особового складу. Є питання щодо розподілу особового складу.

Яка ситуація в бригаді "Рубіж"?

Як наголосив Гриценко, наразі по всій лінії фронту не вистачає особового складу, аби повністю перекрити усі позиції; розставити пости спостереження, вогневі позиції тощо.

Крім того, є питання і щодо навченості піхоти. У бригаді "Рубіж" серйозно взялися за це питання.

Ми зробили величезну ставку на навченість піхоти. Буває, що мобілізовані військові дійсно не підходять до виконання задач на передньому краї. Чи то за віком, чи то за станом здоров'я. Ми більше робимо ставку не на мобілізацію, а на добровольців. У нас діє програма контракту 18 – 24 роки. Багато молодих та вмотивованих хлопців приходять, бо хочуть служити з професіоналами та працювати на якісному рівні,

– сказав Гриценко.

В Україні доопрацюють розподіл особового складу