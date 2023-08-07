Переворот в Нигере: хунта обратилась в ЧВК "Вагнер" за помощью
Источник:AP
Военные, совершившие военный переворот в Нигере, обратились к вагнеровцам за помощью. Хунта собирается сопротивляться в случае военной интервенции.
Три источника в Мали и неназванный французский дипломат рассказали, что один из лидеров переворота в Нигере генерал Салифу Моди прибыл с визитом в соседнюю Мали. Там он встретился с представителем ЧВК "Вагнера".
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Вагнеровцы могут присоединиться к перевороту в Нигере
Салифу Моди встретился с представителем вагнеровцев и передал обращение о помощи. По словам Насра, вагнеровцы "рассматривают этот запрос".
Источник AP среди западных военных подтвердил, что им поступила информация о том, что хунта Нигера обратилась к наемникам ППК "Вагнера" по военной помощи.
Что предшествовало
- 26 июля в Нигере случился госпереворот – военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции демократического президента Нигера Мохаммеда Базума и взяли его в заложники.
- Впоследствии полковник Амаду Абдраман заявил об отстранении от власти президента, а глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера.
- ООН, Украина, США и ЕС осудили госпереворот и призвали уволить главу государства. Тем временем Пригожин поздравил "нового лидера" Нигера.
- Страны Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) провели саммит и договорились ввести войска в Нигер, если там не вернут власть президенту Мохаммеду Базуму.
- Интересно, что переворот произошел как раз накануне российского саммита "Россия – Африка", который большинство лидеров континента бойкотировали, среди которых и президент Нигера Базум.
- А 30 июля сторонники хунты в Нигере вышли на протест под посольство Франции, держа российские флаги и скандируя имя кремлевского диктатора. Митингующие подожгли двери посольства, из-за чего МИД Франции призвал хунту "гарантировать безопасность дипломатических представительств и консульств", а в администрации президента Макрона заявили, что Париж не потерпит никакого нападения на Францию или ее интересы.