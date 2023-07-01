В день мятежа Пригожина Путин наблюдал за фестивалем с борта яхты, – СМИ

Информацию о местонахождении Владимира Путина в день попытки военного переворота в России подтвердили сразу два российских журналиста. Во время мятежа российский диктатор получил дорогой подарок.

О том, чем Владимир Путин занимался во время мятежа Евгения Пригожина, сообщил бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь в своей колонке на The New York Times. Его коллега по "Дождю" Юлия Таратута подтвердила информацию и поделилась деталями.

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Где именно находился Путин в день переворота

Зыгарь написал, что президент страны-агрессора 24 июня был на яхте в Санкт-Петербурге. Оттуда он наблюдал за фестивалем "Алые паруса". По словам политического журналиста, диктатор еще ни разу не пропустил праздник выпускников в своем родном городе. Не сделал он этого и в день мятежа.

По мнению источников Зыгаря, Путин оторван от реальности, а его пребывание на яхте во время переворота является самым ярким свидетельством этого. Диктатор считает, что у него все под контролем и события 24 июня никак не повлияли на политическую ситуацию в России. Анонимные собеседники считают, что Путин ошибается, и его режим не продержится долго.

Кому принадлежит яхта

Зыгарь сообщил, что это была яхта российского олигарха Юрия Ковальчука. Политический журналист назвал его ближайшим другом Путина. Таратута же заявила, что этот бизнесмен презентовал президенту России новую яхту. Путин ее получил в подарок вместо "Шахерезады", которая была у него конфискована в Италии в рамках антироссийских санкций. По ее словам, Ковальчук лично готовил этот подарок.

Строили яхту или три года или целых пять – здесь версии расходятся. Достоверно известно только одно: дарение состоялось. Не помешали ни война с Украиной, ни мятеж Пригожина, ни бомбардировки Ростова с Воронежем,

– добавила она.

Последние новости о мятеже Пригожина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попробовал успокоить местное население после того, как Россия принялась высылать боевиков Пригожина в его страну. Он недавно назвал этих наемников благом для белорусской армии и заявил, что все завербованные в ЧВК "Вагнер" российские зеки погибли в Украине.

Не так давно Институт изучения войны сообщил о прекращении существования холдинга "Патриот", что принадлежал Пригожину. Американские аналитики считают, что Кремль готов взять под контроль все медийные активы предводителя наемников после провала его мятежа.

Похожее мнение в комментарии 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он спрогнозировал, что у Пригожина отберут все информационные ресурсы – даже "фабрику троллей".

, Зыгарь также со ссылкой на источники заявил, что Путин месяцами не встречался с Пригожиным. По его словам, вагнеровцев могут выслать в Африку после неудачного мятежа их вожака.