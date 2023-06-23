Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходит в России

Вечером 23 июня главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское минобороны в ракетном ударе по тыловым позициям наемников. Поэтому он объявил Сергею Шойгу войну.

Пригожин по-прежнему постоянно критиковал российское минобороны, однако 23 июня конфликт достиг пика. Что известно об обвинении главаря ЧВК "Вагнера" и почему вспыхнул новый конфликт с Шойгу – сообщает 24 Канал.

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24 июня

Против восстания Пригожина выступил генерал Сергей Суровикин. Он призвал вагнеровцев не участвовать в мятеже и "решить все вопросы мирным путем".В ФСБ призвали вагнеровцев не выполнять "преступные приказы" Евгения Пригожина. Более того, наемников призвали самостоятельно задержать своего предводителя.Российская генпрокуратура сообщила, что действиям Евгения Пригожина дали соответствующую оценку. За организацию вооруженного мятежа ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

23 июня

В Ростове-на-Дону начали перекрывать улицы.Российским изданием запретили транслировать заявления Пригожина. Вместо этого "посоветовали" освещать официальные позиции минобороны и Кремля. После этого хакеры сломали российское телевидение и начали транслировать заявления главаря ППК "Вагнера".На трассе Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону при поддержке СОБР выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы".Военную технику заметили на улицах Ростова.

Техника в Ростове-на-Дону / Фото с росСМИ

План "Крепость" был введен и в Москве. Он предусматривает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств, а также готовность к отражению внешнего нападения..После заявлений Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону начали вооружать срочники.В отделах полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Сотрудников подняли по тревоге.Из Москвы в Белгород самолетом отправлены бойцы СОБР МВД России.ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу.

22:27 На переворот отреагировали в Российском добровольческом корпусе. Командир Денис "Уайт Рекс" заявил, что Пригожин из "повара Путина" за год полномасштабного вторжения превратился в самостоятельную политическую фигуру. В РДК подчеркнули, что напряжение в высших эшелонах власти России росло, санкции и неудачи на фронте усилили процессы "гниения и распада".

"И вот мы имеем: амбициозного, раздосадованного, популярного в народе и военной среде патриота, обладающего собственной частной армией; деморализованное затянувшейся кровавой войной население и невнятная политическая власть. Готовимся!", – заявили в РДК.

Пригожин заявил о ракетном ударе по позициям вагнеровцев

Вечером 23 июня в сети опубликовали видео, на котором наемники заявляют о ракетном ударе по тыловым позициям. Пригожин заявил, что в результате атаки российской армией под руководством Шойгу погибли многие вагнеровцы.

Руководитель ЧВК "Вагнера" начал жаловаться, что его бойцов вроде бы обманули и пытались "лишить возможности защищать родные дома".

Мы были готовы пойти на уступки минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мразоты не успокоились. Сегодня, видя, что мы несломаны, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибли очень многие бойцы. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами,

– начал угрожать Пригожин.

Вероятный удар по базе вагнеровцев: смотрите видео

После этого главарь вагнеровцев заявил, что объявляет войну российскому минобороны. Пригожин начал истерить, будто кто будет отвечать за "геноцид русского народа". В своих заявлениях он обращался именно к Шойгу и Герасимову.

К слову, издание InformNapalm назвало это видео постановкой и ИПСО. Ведь на обнародованных кадрах не заметно последствий ракетных ударов, а так называемая "база" больше похожа на туристический лагерь.

Вагнеровцы собираются "останови" российское руководство

Пригожин заявил, что "совет командиров" вагнеровцев принял решение – военное руководство России должно быть остановлено. Глава ЧВК обвинил Шойгу в том, что он презирает жизнь солдат, а в стране забыли слово "справедливость".

Поэтому те, кто уничтожал сегодня наших ребят, те, кто уничтожил десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны,

– заявил Пригожин.

Более того, он заявил, что вагнеровцы будут "уничтожать" любые цели, которые будут сопротивляться – блокпосты, авиацию, технику и т.д. Вместе с тем, гражданских призывают не выходить на улицы "по маршруту следования вагнеровцев".

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране происходит беспредел. Двадцать пять тысяч ожидают как тактический резерв, а стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь, надо заканчивать с этим безобразием", – пригрозил Пригожин.

После того как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентские власти, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в обычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а затем справедливость для всей России.

Шойгу якобы сбежал из Ростова

Глава ЧВК "Вагнера" заявил, что министр обороны Сергей Шойгу якобы специально прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы ликвидировать вагнеровцев. Пригожин утверждает, что якобы для уничтожения ПИК российский министр использовал артиллеристов и пилотов вертолетов.

Однако после так называемого "разоблачения" Шойгу "трусливо убежал" из Ростова.

В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших ребят, зачем нанес ракетные удары. Эта тварь будет остановлена,

– угрожал Пригожин.

Более того, главарь вагнеровцев назвал свои действия не военным переворотом, а "маршем справедливости". По его словам, большинство российских военных поддерживают подобные действия.

Как отреагировали в Кремле и минобороны

Практически мгновенно отреагировало на истерику Пригожина русское минобороны. Там назвали заявления Пригожина "информационной провокацией" и подчеркнули, что ионы якобы "не соответствуют действительности".

Вместе с тем прокомментировали ситуацию и в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с Пригожиным.

"Путин в курсе ситуации, которая разворачивается вокруг Пригожина, принимают все необходимые меры", – заявил Песков.

После этого в сети появилась информация, что ФСБ возбудила уголовное дело из-за якобы призывов к военному перевороту. Более того, источники в Кремле склоняются к мнению, что может начаться настоящая "гражданская война". Кроме того, российские издания начали получать информацию о том, как нужно освещать ситуацию с Пригожиным. Проще говоря, издание намекнули на цензуру в этом вопросе и призвали сообщать только официальную информацию от российского минобороны.

В Ростовской области объявлен клан "крепость". Он предусматривает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств, а также готовность к отражению внешнего нападения. Более того, некоторые российские издания со ссылкой на собственные источники сообщают, что вооружать в Ростове начали даже срочников.