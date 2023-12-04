ВПК России не может самостоятельно обеспечить ее потребности: может ли враг нарастить потенциал

Несмотря на слабость своего военно-промышленного комплекса, у России достаточно денег, чтобы его развивать. Более того, многие страны не прочь заработать на этом, как вот Иран.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь очертил 24 Каналу состояние ВПК России. Как известно, почти треть нового бюджета страна-агрессор будет тратить на войну.

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"Россия может наращивать военный потенциал – в течение 2022–2023 годов она получила сотни миллиардов долларов за нефть и газ. Если это продолжится и в 2024-м, то с такими деньгами Россия может сделать что угодно", – констатировал Самусь.

Остается только надеяться, что большинство этих денег все-таки разворуют. Но даже их остатков России хватит, чтобы покупать живую силу, а также вооружение и военную технику через разные схемы.

Россия зависима от других стран

"Российский ВПК не может самостоятельно обеспечить потребности вооруженных сил, особенно в высокотехнологичных отраслях. Например, они покупают беспилотники в том же Иране", – отметил Самусь.

В Украине идет строительство завода беспилотников "Байрактар". Завершить работы планируют через полтора года.

Поскольку страна-агрессор может наращивать военный потенциал, Украине важно добиться паритета. В этом нам не обойтись без помощи западных партнеров.

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