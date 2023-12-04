ВПК России не может самостоятельно обеспечить ее потребности: может ли враг нарастить потенциал
Несмотря на слабость своего военно-промышленного комплекса, у России достаточно денег, чтобы его развивать. Более того, многие страны не прочь заработать на этом, как вот Иран.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь очертил 24 Каналу состояние ВПК России. Как известно, почти треть нового бюджета страна-агрессор будет тратить на войну.
Читайте также Пакетов на всех хватит: Путин нарастил численность армии России еще на 170 тысяч солдат
"Россия может наращивать военный потенциал – в течение 2022–2023 годов она получила сотни миллиардов долларов за нефть и газ. Если это продолжится и в 2024-м, то с такими деньгами Россия может сделать что угодно", – констатировал Самусь.
Остается только надеяться, что большинство этих денег все-таки разворуют. Но даже их остатков России хватит, чтобы покупать живую силу, а также вооружение и военную технику через разные схемы.
Россия зависима от других стран
"Российский ВПК не может самостоятельно обеспечить потребности вооруженных сил, особенно в высокотехнологичных отраслях. Например, они покупают беспилотники в том же Иране", – отметил Самусь.
Поскольку страна-агрессор может наращивать военный потенциал, Украине важно добиться паритета. В этом нам не обойтись без помощи западных партнеров.
Военная помощь Украине: последние новости
- В Конгрессе США продолжаются дебаты по совместному пакету военной помощи для Украины и Израиля. Окончательное решение могут принять до конца текущего года.
- У Украины много надежд на саммит ЕС 14–15 декабря. Там будут рассматривать, в частности, вопрос макрофинансовой помощи для Киева на 50 миллиардов евро. Однако Венгрия угрожает заблокировать это решение.
- В правительстве Болгарии убеждены, что смогут преодолеть вето президента Румена Радева на передачу 100 БТР Украине. Все решит парламентское большинство.