Продавал трофейное оружие в Киеве: полиция задержала 43-летнего военнослужащего

Военнослужащий продал свое трофейное оружие гражданину в Киеве. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Столичная полиция раскрыла подробности этого инцидента.

Что известно о сбыте трофейного оружия в Киеве?

Военнослужащий – 43-летний житель Николаева. Он нашел в Киеве покупателя и во время личной встречи продал ему трофейное оружие и боеприпасы. Среди них были – автомат Калашникова, противотанковый гранатомет, боевые гранаты и 420 патронов.

Сразу после этого мужчину задержали.

Эксперты проверили изъятое оружие и боеприпасы и подтвердили, что они пригодны к боевому применению.

Военнослужащему сообщили о подозрении по статье о хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

За это мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме около миллиона гривен.

Задержание военного в Киеве / Фото полиции

Напомним, что в деле о похищении и убийстве братьев Мосейчуков появилось новое доказательство. Правоохранители изъяли две единицы стрелкового оружия, которое, по одной из версий следствия, могли использовать военные во время совершения преступления.