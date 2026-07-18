У столичній поліції розкрили деталі цього інциденту.

Що відомо про збут трофейної зброї у Києві?

Військовослужбовець – 43-річний мешканець Миколаєва. Він знайшов у Києві покупця і під час особистої зустрічі продав йому трофейну зброю та боєприпаси. Серед них були – автомат Калашникова, протитанковий гранатомет, бойові гранати та 420 набоїв.

Одразу після цього чоловіка затримали.

Експерти перевірили вилучену зброю та боєприпаси й підтвердили, що вони були придатними до бойвого застосування.

Військослужбовцю повідомили про підозру за статтею про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

За це чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі близько мільйона гривень.

Затримання військового у Києві / Фото поліція

Нагадаємо, що у справі про викрадення та вбивство братів Мосейчуків з'явився новий доказ. Правоохоронці вилучили дві одиниці стрілецької зброї, яку, за однією з версій слідства, могли використати військові під час злочину.