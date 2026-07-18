У столичній поліції розкрили деталі цього інциденту.
Що відомо про збут трофейної зброї у Києві?
Військовослужбовець – 43-річний мешканець Миколаєва. Він знайшов у Києві покупця і під час особистої зустрічі продав йому трофейну зброю та боєприпаси. Серед них були – автомат Калашникова, протитанковий гранатомет, бойові гранати та 420 набоїв.
Одразу після цього чоловіка затримали.
Експерти перевірили вилучену зброю та боєприпаси й підтвердили, що вони були придатними до бойвого застосування.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Військослужбовцю повідомили про підозру за статтею про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
За це чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі близько мільйона гривень.
Затримання військового у Києві / Фото поліція
Нагадаємо, що у справі про викрадення та вбивство братів Мосейчуків з'явився новий доказ. Правоохоронці вилучили дві одиниці стрілецької зброї, яку, за однією з версій слідства, могли використати військові під час злочину.