Проломил крышу, но остался жив: военный пролетел более 4 километров с нераскрытым парашютом

Британский десантник пролетел 4 500 метров с парашютом, который не раскрылся. Он пробил крышу дома, но, к счастью, остался жив.

В Калифорнии парашютисты тренировались прыгать с высоты в 5 километров. В то же время парашют нужно было раскрыть на расстоянии меньше, чем километр от земли.

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Что произошло

У одного из десантников не раскрылся основной парашют – для запасного времени не осталось. В результате он пролетел 4,5 километра и пробил крышу жилого дома.

Первую помощь мужчине оказала соседка. Как оказалось позже, она была медсестрой. Военный получил травмы средней тяжести. Сейчас он находится в больнице и уже выздоравливает.



Парашютист пробил крышу дома / Фото KSBY

Как мужчине удалось выжить

Для того, чтобы достичь максимальной скорости (200 километров в час), в среднем парашютисту нужно 12 секунд при падении с высоты 4 500 метров. Возможно, военному помог выжить запасной парашют, который был полураскрыт. Поэтому скорость десантника могла снизиться.

Мужчине повезло, что он не упал на мебель или бытовые приборы, ведь их в комнате было вдоволь. Отметим, что зданию нанесен минимальный ущерб. Из повреждений – только крыша из черепицы и потолок из гипсокартона.

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