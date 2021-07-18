Проломил крышу, но остался жив: военный пролетел более 4 километров с нераскрытым парашютом
Источник:Independent
Британский десантник пролетел 4 500 метров с парашютом, который не раскрылся. Он пробил крышу дома, но, к счастью, остался жив.
В Калифорнии парашютисты тренировались прыгать с высоты в 5 километров. В то же время парашют нужно было раскрыть на расстоянии меньше, чем километр от земли.
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Что произошло
У одного из десантников не раскрылся основной парашют – для запасного времени не осталось. В результате он пролетел 4,5 километра и пробил крышу жилого дома.
Первую помощь мужчине оказала соседка. Как оказалось позже, она была медсестрой. Военный получил травмы средней тяжести. Сейчас он находится в больнице и уже выздоравливает.
Парашютист пробил крышу дома / Фото KSBY
Как мужчине удалось выжить
Для того, чтобы достичь максимальной скорости (200 километров в час), в среднем парашютисту нужно 12 секунд при падении с высоты 4 500 метров. Возможно, военному помог выжить запасной парашют, который был полураскрыт. Поэтому скорость десантника могла снизиться.
Мужчине повезло, что он не упал на мебель или бытовые приборы, ведь их в комнате было вдоволь. Отметим, что зданию нанесен минимальный ущерб. Из повреждений – только крыша из черепицы и потолок из гипсокартона.
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