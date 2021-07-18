У Каліфорнії парашутисти тренувалися стрибати з висоти в 5 кілометрів. Водночас парашут потрібно було розкрити на відстані менше, ніж кілометр від землі.

Читайте також У Швеції розбився літак з парашутистами: є жертви

Що сталось

В одного з десантників не розкрився основний парашут – для запасного часу не залишилось. В результаті він пролетів 4,5 кілометри та пробив дах житлового будинку.

Першу допомогу чоловікові надала сусідка. Як виявилось пізніше, вона була медсестрою. Військовий отримав травми середньої тяжкості. Наразі він перебуває в лікарні і вже одужує.



Парашутист пробив дах будинку / Фото KSBY

Як чоловікові вдалось вижити

Для того, аби досягнути максимальної швидкості (200 кілометрів на годину), в середньому парашутисту потрібно 12 секунд при падінні з висоти 4 500 метрів. Можливо, військовому допоміг вижити запасний парашут, який був напіврозкритий. Відтак швидкість десантника могла знизитись.

Чоловікові пощастило, що він не впав на меблі чи побутові прилади, адже їх у кімнаті було вдосталь. Відзначимо, що будівлі завдано мінімальних збитків. З пошкоджень – лише дах із черепиці та стеля з гіпсокартону.

Інциденти з парашутами в Україні: останні новини