"Первые месяцы страдал": история 22-летнего воина, который ушел в СЗЧ из-за любви, но вернулся

Военный Вооруженных Сил рассказал свою историю возвращения из СЗЧ. Парень говорит, что оставил службу после того, как влюбился в девушку. Однако впоследствии он решил вернуться в часть.

Это стало возможно благодаря закону, который позволяет продолжить службу со всеми льготами при добровольном возвращении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Armia TV.

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Как военного восприняли после возвращения из СВЧ

Так, военный рассказал, что в 22 года он влюбился в девушку и самовольно оставил службу. Говорит, что первые месяцы в СВЧ он страдал, хотел себя реабилитировать. Затем дождался закона о декриминализации дезертирства, обратился в ВСП, а там уже его скоординировали с частью.

Нашел номера ВСП, позвонил им, собрал документы. Приехал к ним, пообщались. Не было там никаких ко мне лишних вопросов. Они сами выходят на часть. После этого я поехал в резерв просто и ждал там представителей, которые предлагали пойти обратно к службе,

– говорит воин.

По словам военного, коллектив там очень классный и все все понимают – мол, так бывает.

Военный рассказал о своем опыте с СЗЧ: смотрите видео

К слову, в недавнем интервью о проблеме СЗЧ высказался Владимир Зеленский. По его словам, за 2024 год действительно количество таких случаев возросло. Однако с сентября-октября статистика пошла на спад.