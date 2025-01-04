Це стало можливо завдяки закону, який дозволяє продовжити службу з усіма пільгами при добровільному поверненні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Armia TV.

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Як військового сприйняли після повернення з СЗЧ

Так, військовий розповів, що у 22 роки він закохався в дівчину та самовільно залишив службу. Каже, що перші місяці в СЗЧ він страждав, хотів себе реабілітувати. Потім дочекався закону про декриміналізацію дезертирства, звернувся до ВСП, а там вже його скоординували з частиною.

Знайшов номера ВСП, подзвонив їм, зібрав документи. Приїхав до них, порозмовляли. Не було там ніяких до мене зайвих питань. Вони самі виходять на частину. Після цього я поїхав в резерв просто і чекав там представників, які пропонували піти назад до служби,

– каже воїн.

За словами військового, колектив там дуже класний і всі все розуміють – мовляв, так буває.

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До слова, у недавньому інтерв'ю про проблему СЗЧ висловився Володимир Зеленський. За його словами, за 2024 рік справді кількість таких випадків зросла. Однак з вересня-жовтня статистика пішла на спад.