В России аварийно сел военный самолет Ан-12

В Воронежской области России аварийно сел военно-транспортный самолет Ан-12. Россияне уже назвали предварительную причину аварийной посадки.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы. Сейчас отмечают, прошло без жертв и пострадавших.

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"Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Борисоглебске", – говорится в сообщениях СМИ.

Предварительной причиной аварийной посадки военно-транспортного самолета называют техническую неисправность стойки шасси.

Ранее российское МЧС сообщало об угрозе ударов беспилотников в Воронежской области, которая граничит с Белгородской, где сейчас продолжаются боевые действия российских добровольцев.

. 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности в Белгородской и Курской областях. Сейчас в этих областях все еще продолжаются бои, об актуальном ходе событий – читайте в нашем материале

Кроме того, сегодня в России упал самолет Ми-8, на борту которого, вероятнее всего, было 20 человек. Произошло это в районе Кварцевой горы в Магаданской области.

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