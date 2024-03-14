Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Наразі зазначають, минулось без жертв та постраждалих.

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"Військово-транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку в Борисоглібську", – ідеться у повідомленнях ЗМІ.

Попередньою причиною аварійної посадки військово-транспортного літака називають технічну несправність стійки шасі.

Раніше російське мнс повідомляло про загрозу ударів безпілотників у Воронезькій області, яка межує із Бєлгородською, де наразі тривають бойові дії російських добровольців.

Зауважте. 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях. Наразі у цих областях усе ще тривають бої, про акутальний перебіг подій – читайте у нашому матеріалі.

Крім того, сьогодні в Росії упав літак Мі-8, на борту якого, найімовірніше, було 20 осіб. Сталось це у районі Кварцової гори в Магаданській області.

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