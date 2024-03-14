Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Наразі зазначають, минулось без жертв та постраждалих.
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"Військово-транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку в Борисоглібську", – ідеться у повідомленнях ЗМІ.
Попередньою причиною аварійної посадки військово-транспортного літака називають технічну несправність стійки шасі.
Раніше російське мнс повідомляло про загрозу ударів безпілотників у Воронезькій області, яка межує із Бєлгородською, де наразі тривають бойові дії російських добровольців.
Крім того, сьогодні в Росії упав літак Мі-8, на борту якого, найімовірніше, було 20 осіб. Сталось це у районі Кварцової гори в Магаданській області.
Росія втрачає авіацію: актуально
- Нещодавно в Іваново впав 2Іл-76. На борту військового-транспортного літака перебували пілоти з Оренбурзької та Тверської областей.
- У соцмережах з'явилася неофіційна інформація про те, що на борту Іл-76 могли бути топофіцери.