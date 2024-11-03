Нашествия россиян бесконечны, – боец сказал, есть ли продвижение врага на Торецком направлении

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Торецком направлении. Около месяца россияне не имеют позиционных продвижений.

Такой информацией с 24 Каналом поделился военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что россияне все равно пытаются атаковать позиции наших бойцов малыми группами.

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Как действуют россияне на Торецком направлении

На Торецком направлении, которое еще называют Горловским, действительно были определенные сложности. Но уже более месяца линия фронта стабилизирована.

Подразделению Евгения Иевлева удалось закрепиться на той линии обороны, которая позволяет выдерживать атаки врага. Около 3 недель оккупанты не имеют позиционных и тактических успехов.

Нашествия россиян бесконечны. Постоянно залезают в посадки по 10 – 12 человек. Постоянно минометный и артиллерийский шквал,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, враг активно применяет FPV-дроны. Однако не имеет успехов на Торецком направлении.

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Отметим, аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Кураховку и Шахтерское, и продвинулись по меньшей мере в пяти населенных пунктах.