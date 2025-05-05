Военный учет для 17-летних: кого это касается, как стать на учет и какие могут быть штрафы

В Украине 17-летние обязаны стать на воинский учет до 31 июля –иначе штраф до 25 тысяч гривен. Новые правила коснутся всех юношей 2008 года рождения, даже тех, кто находится за границей.

Об этом рассказывает 24 Канал. Это предусматривает новый закон, вступивший в силу с 1 января 2025 года.

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17-летних предупредили о воинском учете

Основная цель – внесение персональных данных призывников в электронный реестр "Оберіг".

Эта норма касается не только тех, кто родился с января по июль, но и ребят, которым 17 исполнится во второй половине года – с августа по декабрь. Все они должны успеть пройти регистрацию до конца июля.

Как стать на учет

Поставить себя на учет можно двумя способами:

Лично – обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

– обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код. Дистанционно через приложение "Резерв+" – этот вариант позволяет зарегистрироваться онлайн, что удобно для тех, кто находится за пределами Украины. Однако пока юристы рекомендуют выбирать традиционный способ, ведь функционал онлайн-сервиса требует доработки и официальных разъяснений.

Какая ответственность за нарушение

За игнорирование требования до 31 июля предусмотрены серьезные штрафы:

впервые – до 17 000 гривен;

за повторное нарушение – до 25 500 гривен.

Кто может быть освобожден от ответственности

Существуют уважительные причины, которые могут освободить от наказания за несвоевременную регистрацию. Среди них:

серьезное заболевание,

чрезвычайные ситуации (пожары, наводнения и т.д.),

пребывание в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Все эти обстоятельства обязательно должны быть документально подтверждены.

Стоит заметить! Срок регистрации – до 31 июля 2025 года. Игнорирование – это не просто нарушение, а прямой путь к большим штрафам и проблемам в будущем.

Какие обязанности после регистрации

После постановки на учет призывники должны: