Украинцам за рубежом теперь не обязательно возвращаться в Украину, чтобы стать на воинский учет

Кабинет Министров Украины 7 июня принял изменения в постановления, регулирующие воинский учет и мобилизацию. В частности, был упрощен учет для граждан за рубежом.

Отныне украинцы, которые не состоят на учете, необязательно должны возвращаться в Украину. Новые правила вступают в силу со дня опубликования. Как отметили в Минобороны, они должны сделать систему воинского учета более эффективной и доступной.

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Что изменилось в учете за рубежом

Согласно новым изменениям в постановления, отныне украинцы, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев, могут стать на воинский учет через зарубежные дипломатические учреждения. Кабмин убрал требование личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Кроме этого, Кабмин внес изменения в постановление об электронном учете правонарушений. Теперь информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов будет направляться в электронном виде в полицию.

Отмечается, что также исключено требование представления заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном уходе для лиц с инвалидностью II группы. Это должно упростить процедуру отсрочки от призыва.

Ранее сообщалось о требовании стать на учет 17-летним