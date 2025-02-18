Военный учет на предприятиях: кому становиться на учет в ТЦК, а кому на работе
Важно, чтобы на предприятии было надлежащее и законное выполнение норм воинского учета. Кто и как должен вести воинский учет на предприятиях.
Невыполнение норм ведения воинского учета влечет за собой административную или уголовную ответственность. Подробно об этом рассказывает 24 Канал.
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Организация и ведение воинского учета
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487, воинский учет военнообязанных, резервистов и призывников ведется согласно установленному порядку.
Организация воинского учета на предприятии возлагается на его руководителя, а непосредственное ведение – на работников кадровой службы или службы управления персоналом. Если такая должность отсутствует, учет осуществляет лицо, ответственное за ведение документации работников.
Военный учет осуществляется на основании данных паспорта гражданина Украины и военно-учетных документов
Принятие на работу (или зачисление) и личный воинский учет военнообязанных, резервистов и военнообязанных граждан допускается только после взятия их на учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной защиты населения, Службе безопасности Украины (СБУ) или соответствующих разведывательных подразделениях.
Какие виды воинского учета существуют
Военный учет состоит из учета призывников, военнообязанных и резервистов. Воинский учет ведется по месту жительства, месту учебы и месту работы.
Военный учет делится на три вида:
- Персонально-качественный – предусматривает сбор и учет сведений (личных и служебных данных) о военнообязанных, военнообязанных граждан, резервистов по зарегистрированному месту жительства. Эти сведения обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных, военнообязанных граждан и резервистов. Персонально-качественный воинский учет возлагается на соответствующие районные (городские) ТЦК, СБУ и соответствующие разведывательные подразделения.
- Первичный персональный – фиксирует данные лиц по месту жительства в пределах соответствующей административно-территориальной единицы. Если нет районного или городского ТЦК, учет ведут органы местного самоуправления.
- Персональный – касается регистрации военнообязанных по месту работы или учебы и возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций.
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Военный учет на предприятиях: основные требования и обязанности
Для надлежащего ведения личного воинского учета ответственные лица предприятий обязаны проверять наличие у работников военно-учетных документов еще на этапе приема на работу. Это можно сделать через мобильное приложение Дія, а правила воинского учета работнику необходимо сообщить под подпись.
Учет осуществляется согласно спискам, предусмотренными законодательством. До 25 января каждого года (по состоянию на 1 января) предприятия должны составлять актуализированные личные военно-учетные списки и данные оперативного учета на предприятии. Документы подписывает руководитель предприятия и ответственное лицо, после чего они регистрируются в учетной службе.
Личные списки воинского учета составляются отдельно на следующие группы:
- первая группа – список личного воинского учета военнообязанных (резервистов);
- вторая группа – список личного воинского учета рядового, сержантского и старшего военнообязанных (резервистов);
- третья группа – список личного воинского учета военнообязанных женщин (резервисток);
- четвертая группа – список личного воинского учета призывников.
К спискам каждой группы прилагается картотека с копиями военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.
Отдельно хранятся документы граждан, снятых с учета, кроме тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.
Учет ведется в бумажном и/или электронном формате.
Предприятие после издания приказа о принятии на работу или увольнении, а также в случае изменения учетных данных работника, на которого ведется личный воинский учет, обязано в течение семи дней направить эти сведения в ТЦК, СБУ или соответствующие разведывательные подразделения.
Кроме того, Порядок возлагает на предприятия следующие обязанности:
- оповещение военнообязанных, военнообязанных и резервистов по требованию ТЦК, СБУ или соответствующих разведывательных подразделений об их вызове и обеспечение их своевременного прибытия;
- предоставление по требованию соответствующим ТЦК, СБУ или соответствующим разведывательным подразделениям данных о лицах, по которым они ведут личный воинский учет;
- обеспечение полноты и достоверности учетных сведений, вносимых в личные списки воинского учета;
- периодически сверять личные военно-учетные списки с записями в своих военно-учетных документах согласно Порядку;
- внесение изменений в личный воинский список в соответствии с Порядком;
- прием в соответствии с Порядком военно-учетных документов от военнообязанных, военнообязанных и резервистов для представления в ТЦК, СБУ или соответствующих разведывательных подразделений для сверки с учетными данными и оформления военного бронирования по мобилизации и военного времени;
- оформление документов, необходимых для взятия на службу военнообязанных граждан по мобилизации и военное время;
- постоянный контроль за соблюдением правил воинского учета согласно Порядку;
- ведение и хранение журнала результатов проверки;
- соблюдение других обязательных норм Порядка.
Соблюдение этих норм является обязательным, а их игнорирование может привести к административной или уголовной ответственности.
Ответственность за нарушение воинского учета
Нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) наказывается штрафом в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Нарушение законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке (ст. 210-1 КУоАП) влечет за собой штраф от 34 000 до 59 500 гривен.
Уклонение от воинского учета после получения официального предупреждения со стороны ТЦК, СБУ или разведывательных подразделений наказывается штрафом в размере от 5 100 до 8 500 гривен или исправительными работами до 1 года.
Невыполнение обязанностей по прохождению военной подготовки (специальной) предусматривает штраф от 8 500 до 11 900 грн или исправительные работы на срок до 2 лет.
Уклонение от призыва по мобилизации или в особый период может привести к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет.