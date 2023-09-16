С октября женщины в Украине должны стать на военный учет: кого это касается

16 сентября 2023, 15:12
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С 1 октября 2023 часть украинок должны становиться на военный учет. Женщины должны регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

С октября 2023 женщины медицинских специальностей должны становиться на военный учет. При необходимости они могут быть мобилизованы в армию.

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На военный учет должны стать женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность

Впрочем, стоит отметить, что в настоящее время действует 3-летняя отсрочка, фактически превращающая процесс в "учет по собственному желанию".

Переходу на военный учет подлежат женщины 18 – 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть речь идет не обо всех женщинах, а только о врачах, медсестрах и фармацевтах.

Важно уточнить – все они должны пригодиться к службе по состоянию здоровья.

Какие специальности и профессии требуют становиться на учет

В перечень 12 специальностей или профессий, согласно которым женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы в настоящее время входят следующие:

  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
  • профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;
  • вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
  • другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
  • профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.

Автор: Михайло Гема