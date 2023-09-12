Военный учет женщин с 1 октября: должны ли на него становиться беременные

Уже с октября часть женщин должны становиться на военный учет. Касается ли это беременных, рассказали в ВСУ.

С 1 октября на военный учет обязаны стать женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Нужно ли становиться на него беременным и женщинам-матерям, передает 24 Канал.

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Исключение по военному учету

Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. Согласно статье 73 расписания болезней согласно Положению о ВВК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности,

– отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Также отметили, что уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы по беременности, кстати, независимо от течения и срока, и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им 6 лет.

"Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ", – добавили в Сухопутных силах.

Для этого необходимо посетить свой ТЦК и СП и предоставить все подтверждающие это документы.

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За нарушение правил военного учета во время военного положения может быть наложен штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 – 1700 гривен.