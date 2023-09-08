Будет касаться не всех: в Раде объяснили, кому из женщин ограничат выезд за границу
Источник:РБК-Украина
С 1 октября часть украинских женщин должны стать на воинский учет. Некоторым из них ограничат выезд за границу.
Ограничения на выезд за границу будут касаться не всех женщин, стоящих на воинском учете. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
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Ограничение только для мобилизованных
Вениславский подчеркнул, что ограничения будут исключительно для мобилизованных.
Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно уже мобилизованных женщин в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения,
– объяснил представитель Зеленского.
Также заверил, что в отношении женщин, поставленных на воинский учет, пока никаких ограничений в их выезде нет, и этот вопрос даже не рассматривается.
Для кого из женщин воинский учет обязателен
Заметим, что на воинский учет обязательно должны стать женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть врачи, медсестры, фармацевты и другие. Однако они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья.
Так, в перечень 12 специальностей или профессий, в соответствии с которыми женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы, входят следующие:
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;
- профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;
- вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
- патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
- другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
- профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.