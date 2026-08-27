Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Что предусматривает новый закон
Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.
Им предусмотрено сохранение денежного довольствия на весь период лечения и/или реабилитации в стационарных условиях. Под его действие подпадает и лечение за рубежом.
В настоящее время денежное довольствие по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим на период стационарного лечения, но не более чем на 12 месяцев подряд. Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплаты необходимо заключение ВВК о необходимости длительного лечения.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
А вот после вступления в силу новых положений продолжительность лечения не будет ограничивать право на сохранение денежного довольствия 12 месяцами.
Это не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений. Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением Кабинета Министров Украины,
– при этом подчеркнули в Минобороны.
Требование о прохождении военно-врачебной комиссии также не отменяется. После лечения, но не позднее чем через 12 месяцев с момента его начала, военнослужащий должен пройти медицинский осмотр для определения годности к военной службе.
Если лечение длится более года, повторный осмотр ВВК проводится не реже, чем каждые 4 месяца, в порядке, установленном правительством.
Также в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях будет обеспечиваться улучшенное питание:
- военнослужащих;
- ветеранов;
- освобожденных из плена;
- иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.
Документ также устанавливает, что раненые военные и лица с инвалидностью вследствие войны должны обеспечиваться высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государства.
К слову, мобилизованным хотят засчитывать стаж по новым правилам. Так, недавно активисты, семьи лиц, которые находились или находятся в плену у государства-агрессора, ветераны, военнослужащие и неравнодушные граждане Украины обратились к государству с просьбой предоставить информацию о внедрении возможных законодательных изменений, направленных на восстановление социальной справедливости в сфере пенсионного обеспечения.