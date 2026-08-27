Про це повідомили в Міноборони України.

Що передбачає новий закон

Закон вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування.

Ним передбачено збереження грошового забезпечення на весь період лікування та/або реабілітації у стаціонарних умовах. Підпадає під його дію й лікування за кордоном.

Наразі грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем за період стаціонарного лікування, але не більше ніж 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати необхідний висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні.

А от після набрання чинності нових положень тривалість лікування не буде обмежувати право на збереження грошового забезпечення 12 місяцями.

Це не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород. Умови їх виплати будуть визначені окремою постановою Кабінету Міністрів України,

– водночас наголосили у Міноборони.

Вимога до проходження військово-лікарської комісії також не скасовується. Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовий повинен пройти медогляд для визначення придатності до військової служби.

Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці в порядку, встановленому урядом.

Також у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах забезпечуватимуть покращеним харчуванням:

військовослужбовців;

ветеранів;

звільнених з полону;

іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.

Документ також встановлює, що поранені військові та особи з інвалідністю внаслідок війни мають забезпечуватися високофункціональними протезами та/або ортезами державним коштом.

До слова, мобілізованим хочуть рахувати стаж за новими правилами. Так, нещодавно активісти, родини осіб, які перебували або перебувають у полоні держави-агресора, ветерани, військовослужбовці та небайдужі громадяни України звернулися до держави, щоб отримати відповіді про впровадження можливих законодавчих змін, спрямованих на відновлення соціальної справедливості у сфері пенсійного забезпечення.