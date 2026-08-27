Военнослужащим будут сохранять выплату денежного довольствия на весь период лечения, – Минобороны

Украинским военнослужащим будет по-прежнему выплачиваться денежное довольствие за весь период лечения или реабилитации в стационарных условиях. Соответствующий закон № 4954-IX подписал Президент Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Что предусматривает новый закон

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.

Им предусмотрено сохранение денежного довольствия на весь период лечения и/или реабилитации в стационарных условиях. Под его действие подпадает и лечение за рубежом.

В настоящее время денежное довольствие по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим на период стационарного лечения, но не более чем на 12 месяцев подряд. Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплаты необходимо заключение ВВК о необходимости длительного лечения.

А вот после вступления в силу новых положений продолжительность лечения не будет ограничивать право на сохранение денежного довольствия 12 месяцами.

Это не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений. Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением Кабинета Министров Украины,

– при этом подчеркнули в Минобороны.

Требование о прохождении военно-врачебной комиссии также не отменяется. После лечения, но не позднее чем через 12 месяцев с момента его начала, военнослужащий должен пройти медицинский осмотр для определения годности к военной службе.

Если лечение длится более года, повторный осмотр ВВК проводится не реже, чем каждые 4 месяца, в порядке, установленном правительством.

Также в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях будет обеспечиваться улучшенное питание:

военнослужащих;

ветеранов;

освобожденных из плена;

иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.

Документ также устанавливает, что раненые военные и лица с инвалидностью вследствие войны должны обеспечиваться высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государства.

К слову, мобилизованным хотят засчитывать стаж по новым правилам. Так, недавно активисты, семьи лиц, которые находились или находятся в плену у государства-агрессора, ветераны, военнослужащие и неравнодушные граждане Украины обратились к государству с просьбой предоставить информацию о внедрении возможных законодательных изменений, направленных на восстановление социальной справедливости в сфере пенсионного обеспечения.