"Видел такое только в фильмах": воин ВСУ 8 дней выбирался из поля боя после штурма врага

Пропавший без вести во время штурма на Востоке Украины украинский защитник, которого собратья считали погибшим, вернулся на позиции. Он 8 дней скрывался в заброшенных подвалах, находясь максимально близко к оккупантам, а затем полз на позиции своей бригады.

Во время боя воин получил контузию, сейчас он находится в безопасности. Историю удивительного спасения защитника рассказали в сети.

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Есть невероятная новость! Один из ребят, пропавший без вести во время штурмовых действий, которого мы, к сожалению, "похоронили", как только вышел на наши позиции пешком, жив! Он ползком выбирался 8 дней! Это просто чудо, я такое видел только в фильмах! Чтобы вы понимали, какое это чудо – за все время полномасштабной войны это первый случай в бригаде,

– говорится в сообщении.

Данных о том, какая бригада, направление, а также имени воина – не называют. Отмечают, что собратья уже потеряли надежду на то, что пропавший боец мог выжить.

"Молился, чтобы не нашли": воин оказался на позициях врага

"Обычно ждут 1 – 2 дня, и если боец не возвращается, то это почти в 90% случаях – погибший, к телу которого нет возможности подойти, или только в 10% случаев – пленник", – говорится в сообщении.

Как оказалось, защитник получил контузию и оказался фактически на позициях россиян.

Парень был контужен. Забежал почти к кафирам, нашел заброшенные подвалы и скрывался там. У него не было запаса пищи и воды на 8 дней, поэтому он искал хоть какую-нибудь еду в заброшенных помещениях. Слышал голоса россиян, которые были от него на расстоянии до 100 метров, в соседних домах и просто молился, чтобы его не нашли, – отмечают администраторы канала.

Больше информации об удивительном спасении воина обещают рассказать впоследствии, когда тот отдохнет и восстановится после пережитого.

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