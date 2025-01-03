Воин "Айдара" назвал оптимальный для мобилизации возраст: мужчины старше 50 "уже не тянут"

В Украине продолжаются обсуждения относительно целесообразности снижения призывного возраста. Мнения военных разделились – одни поддерживают эту инициативу, другие выражают сомнения.

Александр Колым, сержант 24-го отдельный штурмового батальона "Айдар" ВСУ, назвал оптимальный для мобилизации возраст, по его мнению. Об этом он рассказал в эфире "Новости LIVE", передает 24 Канал.

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Что заявил военный

Военный заявил о поддержке идеи снижения мобилизационного возраста для мужчин. Он считает, что молодежь легче поддается обучению и быстрее усваивает информацию.

Также сержант вспомнил о своем опыте инструктирования в других подразделениях.

Я работал с дядями 50 плюс (лет – 24 Канал). Они уже не тянут, особенно в штурмовых подразделениях,

– говорит Колым.

По его мнению, мобилизовать стоит мужчин от 22 лет.

Официальные заявления по снижению мобилизационного возраста

К слову, ранее советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что Украина якобы планирует снизить мобилизационный возраст в начале 2025 года из-за давления международных партнеров. Однако эту информацию опровергли.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что подобное решение не обсуждается.

Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине,

– написал в соцсети Х Владимир Зеленский.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин также отрицает подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет и старше.