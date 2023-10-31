"Подбирались так близко, что слышали их разговоры": как бойцы ССО работают под носом у врага

Бойцы сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) за время войны с Россией провели тысячи успешных операций. Не всегда успех зависит от профессионализма воинов, иногда ход операции может измениться из-за внешних факторов.

Об одном из таких случаев рассказал генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сил специальных операций (ССО) Виктор Хоренко в первом за год времени интервью, опубликованном на ютуб-каналы "ССО Украины".

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Были разного плана планирования задач. Помню, как мы шли и ползли несколько километров, вышли на противника, прямо на него. Готовился налет на позиции неприятеля. Он был спланирован на пять часов утра. Мы выходим, а ты людей уже чувствуешь. Ты так близко, что слышишь их разговоры, а солнце возвращается таким углом, что не дает отработать людей,

– вспомнил детали одной из спецопераций Хоренко.

Тогда, по словам генерала, бойцы до ночи ждали в зарослях прямо на позициях врага, у него перед носом.

"У них в зарослях ждем ночи. Слушаем их разговоры", – добавил командующий.

Впрочем, по словам Хоренко, такие операции дают много опыта и понимания, как планировать следующие.

К слову, командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко также рассказал о спецоперациях на "Азовстали" – было совершено 7 успешных вылета вертолетов, решения были сложными и принимались в считанные минуты. Связь Хоренко держала на прямую с Редисом, но ему он представился позывным "Лес".

Бойцы ССО уничтожают врага