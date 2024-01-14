Позиционная война или возможность для прорыва: от чего будет зависеть стратегия ВСУ в 2024 году
Война России с Украиной идет второй год. Вполне возможно, что она продлится не только в 2024 году, но и в 2025 году. Есть несколько факторов, определяющих, как будут развиваться события в этот период.
Важным фактором становится военная поддержка Украины. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт, отметив значимую роль авиации.
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Какой может быть война в 2024 году
Главная задача, стоящая перед Силами бороны в первой половине 2024 года, – наносить оккупантам серьезные потери, а также бить по тылу врага.
Однако для этого важно получать оружие, которое дает возможность поражать объекты оккупантов в Крыму и не только.
Это не позволит им быстро перегруппироваться, доукомплектовываться и обеспечивать логистику. То есть поставлять подкрепление и подпитку для ведения наступательных действий,
– объяснил Александр Мусиенко.
Уже во второй половине года, по мнению военного эксперта, все будет зависеть от нашего обеспечения, а также от того, в каком состоянии будет оккупационная армия после.
"От этого будет зависеть, будет ли война более позиционная, или все же украинские силы будут иметь возможность и оружие для того, чтобы совершить определенные рывки по некоторым направлениям. Достичь собственных тактических достижений, которые, возможно, даже перерастут в оперативные достижения и развитие ситуации", – отметил Мусиенко.
К тому же, во второй половине 2024 года у Украины уже должна появиться западная авиация. Возможно, говорится не только о F-16. Украине нужна также штурмовая авиация, о чем недавно говорили командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий Воздушными силами.Обратите внимание! Командующий воздушными силами Николай Олещук рассказал, что Украина будет постепенно обновлять авиацию. Сейчас акцентируют внимание на истребителях F-16, однако не исключено, что в будущем бомбардировщики Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.
Если возможности Украины в воздухе станут лучше, увеличится поддержка Сухопутных войск. Именно на них сейчас самая большая нагрузка в контексте продвижения по земле.
Удары с воздуха – успешны и работают тогда, когда обеспечивают продвижение и прикрытие Сухопутных войск и пехоты. Поэтому, думаю, на конец 2024 – начале 2025 года мы обновим и увеличим наши мощности. Как и на каких направлениях мы продвинемся – покажут исключительно боевые действия,
– подчеркнул Мусиенко.
Война в Украине: важные новости
- В издании The Wall Street Journal проанализировать последний контрнаступление Украины, в частности, бои десантных подразделений Сил обороны под командованием капитана Анатолия Харченко. По мнению журналистов, контрнаступление ВСУ закончилось, так и не начавшись. Успех, к сожалению, не был таким, как планировалось. Все из-за колебаний партнеров по передаче Украине необходимого вооружения. Цена сомнений была очень высока.
- Теперь наступательные операции со стороны Украины и России практически невозможны. Мнение на этот счет высказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, заметив, что причиной стала плотная заминированность полей, а также широкое использование дронов. Конечно, это проблемы, которые можно решить, однако для этого нужно время.
- В то же время Силы обороны продолжают успешную операцию на левобережье Херсона. Создан там плацдарм – стал абсолютной неожиданностью и ловушкой для россиян, считают в Bild. Три месяца около 300 украинских военных отбивают атаки врага с помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ.