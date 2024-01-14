Позиционная война или возможность для прорыва: от чего будет зависеть стратегия ВСУ в 2024 году

Война России с Украиной идет второй год. Вполне возможно, что она продлится не только в 2024 году, но и в 2025 году. Есть несколько факторов, определяющих, как будут развиваться события в этот период.

Важным фактором становится военная поддержка Украины. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт, отметив значимую роль авиации.

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Какой может быть война в 2024 году

Главная задача, стоящая перед Силами бороны в первой половине 2024 года, – наносить оккупантам серьезные потери, а также бить по тылу врага.

Однако для этого важно получать оружие, которое дает возможность поражать объекты оккупантов в Крыму и не только.

Это не позволит им быстро перегруппироваться, доукомплектовываться и обеспечивать логистику. То есть поставлять подкрепление и подпитку для ведения наступательных действий,

– объяснил Александр Мусиенко.

Уже во второй половине года, по мнению военного эксперта, все будет зависеть от нашего обеспечения, а также от того, в каком состоянии будет оккупационная армия после.

"От этого будет зависеть, будет ли война более позиционная, или все же украинские силы будут иметь возможность и оружие для того, чтобы совершить определенные рывки по некоторым направлениям. Достичь собственных тактических достижений, которые, возможно, даже перерастут в оперативные достижения и развитие ситуации", – отметил Мусиенко.

К тому же, во второй половине 2024 года у Украины уже должна появиться западная авиация. Возможно, говорится не только о F-16. Украине нужна также штурмовая авиация, о чем недавно говорили командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий Воздушными силами.

Командующий воздушными силами Николай Олещук рассказал, что Украина будет постепенно обновлять авиацию. Сейчас акцентируют внимание на истребителях F-16, однако не исключено, что в будущем бомбардировщики Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

Если возможности Украины в воздухе станут лучше, увеличится поддержка Сухопутных войск. Именно на них сейчас самая большая нагрузка в контексте продвижения по земле.

Удары с воздуха – успешны и работают тогда, когда обеспечивают продвижение и прикрытие Сухопутных войск и пехоты. Поэтому, думаю, на конец 2024 – начале 2025 года мы обновим и увеличим наши мощности. Как и на каких направлениях мы продвинемся – покажут исключительно боевые действия,

– подчеркнул Мусиенко.

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