Присутствие служб для безопасности: планирует ли Израиль длительную оккупацию Сектора Газа

В администрации премьер-министра Израиля наметили цели ЦАХАЛ в противостоянии против ХАМАС. Там пояснили, что после завершения операции войска будут входить и выходить с учетом ситуации безопасности в регионе.

Он подчеркнул, что речь не идет о длительной оккупации палестинских земель. В настоящее время израильские войска продолжают действовать в глубине Газы.

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Оккупации не будет

Старший советник премьер-министра Нетаньяху Марк Регев объяснил, каким будет послевоенный план Израиля. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ могут меняться в зависимости от ситуации, однако речь не идет о длительной оккупации.

Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере надобности, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации Сектора Газа,

– объяснил советник.

Ранее Беньямин Нетаньяху утверждал, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны. Советник подчеркнул, что нужно различать присутствие безопасности и политический контроль.

По его словам, важно не допустить возрождения террористического элемента в Секторе Газа, ведь нет смысла делать что-либо для того, чтобы вернуться к началу. Присутствие израильской службы безопасности не означает оккупацию. Израиль выступает за определенные "рамки" в этом вопросе.

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