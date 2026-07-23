Однако окончательного вывода они пока не сделали. Об этом сообщает Reuters.

Что известно об иранской атаке?

Американская разведка расследует причастность России к атакам. Аналитики допускают вероятность того, что Кремль мог предоставлять информацию о целевом назначении или передовых технологиях беспилотников. Об этом сообщили источники издания.

В Вашингтоне пока не нашли прямых доказательств участия России в нападениях на объекты ЦРУ. Однако эффективность и точность ударов, а также более широкая техническая поддержка Ирана со стороны России указывают на такую вероятность.

Ранее СМИ сообщали, что Москва оказывала Тегерану целенаправленную поддержку в его ударах по американским объектам в Персидском заливе. Впоследствии это признали американские чиновники.

Также СМИ сообщили о как минимум двух объектах Центрального разведывательного управления, которые подверглись атакам в марте 2026 года. Речь идет о станции ЦРУ в Саудовской Аравии, расположенной в посольстве США в Эр-Рияде, и отдельном объекте, расположенном на востоке Ирака. Некоторые источники сообщили, что были подвергнуты атакам и другие объекты ЦРУ, но подробности не раскрыли.

Что известно о участии России?

Во внутреннем меморандуме западной разведывательной службы содержится вывод, что Россия сыграла определенную роль в нападении на региональные объекты ЦРУ. Аналитики полагают, что во время атаки на Саудовскую Аравию были задействованы два усовершенствованных иранских беспилотника "Шахед".

Хотя Москва и Тегеран давно помогают друг другу, Reuters отмечает, что конкретные атаки на объекты ЦРУ являются признаком того, что Кремль стремится сорвать операции Вашингтона, пока США пытаются завершить войну с Ираном.

Также два западных чиновника заявили, что Россия помогла Ирану улучшить способность "Шахедов" поражать цели. Аналитики подозревают, что Тегеран использовал модернизированные дроны во время удара по Эр-Рияду.

Источники сообщают, что Москва также могла помочь Тегерану повысить точность дронов. Для этого Кремль мог предоставить систему спутниковой навигации "Комета-М".

Каковы последние новости с Ближнего Востока?

Издание Axios писало, что Трамп рассматривает два сценария для Ближнего Востока. Администрация президента может согласиться на 10-дневное перемирие с Ираном, однако параллельно усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. Окончательное решение еще не принято, а ближайшие дни могут стать определяющими для развития конфликта.

Кроме того, по сообщениям Reuters, йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Такой шаг может нарушить глобальные поставки энергоносителей и международную торговлю за пределами Персидского залива.