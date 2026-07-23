Проте до остаточного висновку вони ще не дійшли. Про це пише Reuters.

Що відомо про іранську атаку?

Американська розвідка розслідує причетність Росії до атак. Аналітики допускають імовірність, що Кремль міг надавати інформацію про цільове призначення чи передові технології безпілотників. Про це розповіли джерела видання.

У Вашингтоні ще не знайшли прямих доказів ​​участі Росії в нападах на об'єкти ЦРУ. Проте ефективність й точність ударів, а також ширша технічна підтримка Ірану Росією вказують на таку ймовірність.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Москва надавала Тегерану цілеспрямовану підтримку в його ударах по американських об'єктах у Перській затоці. Згодом це визнали американські чиновники.

Також медіа повідомили про щонайменше два об'єкти центрального розвідувального управління, які були атаковані у березні 2026 року. Йдеться про станцію ЦРУ в Саудівській Аравії, яка розташована в посольстві США в Ер-Ріяді та окремий об'єкт, розташований на сході Іраку. Деякі джерела повідомили, що були атаковані й інші об'єкти ЦРУ, але вони не розкрили подробиць.

Що відомо про участь Росії?

У внутрішньому меморандумі західної розвідувальної служби є висновок, що Росія відіграла певну роль у нападі на регіональні об'єкти ЦРУ. Аналітики вважають, що під час атаки на Саудівську Аравію були залучені два покращених іранських безпілотники "Шахед".

Хоча Москва й Тегеран давно допомагають одне одному, Reuters зазначає, що конкретні атаки на об'єкти ЦРУ є ознакою того, що Кремль прагне зірвати операції Вашингтону, поки США намагаються завершити війну з Іраном.

Також два західних чиновники заявили, що Росія допомогла Ірану покращити можливості "Шахедів" досягати цілей. Аналітики підозрюють, що Тегеран використовував модернізовані дрони під час удару по Ер-Ріяду.

Джерела повідомляють, що Москва також могла допомогти Тегерану покращити точність дронів. Для цього Кремль міг надати систему супутникової навігації Kometa-M.

Які останні новини Близького Сходу?

Видання Axios писало, що Трамп розглядає 2 сценарії для Близького Сходу. Адміністрація президента може погодитись на можливість 10-денного перемир'я з Іраном, однак паралельно посилює військову присутність на Близькому Сході. Остаточне рішення ще не ухвалене, а найближчі дні можуть стати визначальними для розвитку конфлікту.

Також, за повідомленнями Reuters, єменські хусити оголосили, що запроваджують морську блокаду Саудівської Аравії. Такий крок може порушити глобальні поставки енергоносіїв і міжнародну торгівлю за межами Перської затоки.