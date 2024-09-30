Россия била "Шахедами", взрывы гремели в Киеве и Кривом Роге: хронология 950 дня войны

Россия непрерывно атакует мирные украинские города Украины и давит на фронте. ВСУ продолжают стоять на обороне нашей страны, чтобы выбить россиян.

Продолжается уже 950 день героической борьбы против оккупантов. О главных событиях суток 30 сентября, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Украина поразила "Котлубань", Россия атаковала железнодорожную станцию: хронология 949 дня войны