Россия била "Шахедами", взрывы гремели в Киеве и Кривом Роге: хронология 950 дня войны

30 сентября 2024, 06:20
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Автор: Маргарита Волошина

Россия непрерывно атакует мирные украинские города Украины и давит на фронте. ВСУ продолжают стоять на обороне нашей страны, чтобы выбить россиян.

Продолжается уже 950 день героической борьбы против оккупантов. О главных событиях суток 30 сентября, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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04:47, 30 сентября

В Киеве продолжают раздаваться взрывы

На Оболони работают силы ПВО. Несколько вражеских БпЛА находятся над столицей и возле нее. Оставайтесь в укрытиях!
– написал мэр.

Этой ночью Киев и Киевская область стали центром значительной концентрации ударных БпЛА. О взрывах местные сообщали в течение многих часов.

02:06, 30 сентября

На Киевщине прогремели взрывы, работает ПВО

Ранее Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотных летательных аппаратов в направлении региона.

Сейчас о последствиях ничего неизвестно. В КГВА отметили, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– попросили там.

00:46, 30 сентября

В Кривом Роге прогремели взрывы

О звуках взрывов сообщили и местные телеграмм-сообщества. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы писали о баллистике курсом на Кривой Рог, а впоследствии стало известно также о повторных пусках.

Пока неизвестно никаких деталей относительно того, были ли попадания.