Война диктует свои непростые реалии, Сырский подвел итоги 2024 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных с 2025 годом и выразил им благодарность за защиту. Он подвел итоги того, что произошло на фронте за 2024 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в телеграм-канале. Отдельно он отметил достижения украинских сил на поле боя за последний год и назвал ключевые моменты.

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Что сказал Сырский

Как отметил Главком, заканчивается уже 11 год российской агрессии против Украины, и третий год как оккупационные войска пытались "взять Киев за три дня". В то же время, как говорит Сырский, некоторые хотели увидеть Украину и ее народ уничтоженными, однако они недооценили нашу силу.

Уважаемые боевые собратья и сестры! Поздравляю вас с Новым 2025 годом! Благодарю вас за этот год ожесточенной и бескомпромиссной борьбы! И спасибо за независимость Украины, которую сохраняем благодаря вашей силе,

– написал он.

Он вспомнил, как Силам обороны удалось остановить вражеское наступление в 2024 году на территории Харьковской области и остановить от захвата Сумскую области. Россияне стремились создать свою "буферную зону" на украинской территории, однако ВСУ смогли остановить это.

И более того, украинские силы смогли вернуть войну и на территорию, откуда она пришла. Речь идет об операции в Курской области, которая началась в августе 2024 года и продолжается до сих пор. За это Александр Сырский также поблагодарил воинов.

"Благодарю каждого и каждого, кто сражается на наиболее жестоких направлениях в Донецкой области, всех, кто защищает Запорожье и Херсонскую область. Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и борется за Украину за жизнь", – говорится в сообщении.

По его словам, в течение 2024 года россияне заплатили самую высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражескую технику и живую силу врага больше, чем в любой из предыдущих лет войны.

Он акцентировал, что Украина должна сохранить свою жизнь и независимость, завоевав для себя заслуживающий честный мир. Сырский добавил, что склоняет голову перед всеми погибшими на войне защитниками и защитницами, отметив, что ей не забудут.

"Война диктует свои непростые реалии. Но вы, украинские воины, ваша храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Должны побеждать. Должны сохранить Украину и независимость. Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. Желаю всем нашим внам и их родным здоровья, тепла, уюта и быстрой встречи – у себя дома, с победой и в мире", – резюмировал он.