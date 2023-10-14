Завершаем подготовку к атаке с воздуха, моря и земли, – ЦАХАЛ перед наступлением на Сектор Газа

Армия обороны Израиля заявила, что завершает подготовку к значительной наземной операции в Секторе Газа. В частности, призыв сотен тысяч резервистов.

В заявлении ЦАХАЛА говорится о готовности расширить наступление путем реализации широкого спектра наступательных оперативных планов. Они включают "общую и скоординированную атаку с воздуха, моря и суши".

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Израиль завершает подготовку к атаке

В ЦАХАЛе заявили, что завершают призыв сотен тысяч резервистов, а управление логистики работает над тем, чтобы обеспечить войска всем необходимым для наземного наступления.

В последние дни инструменты, необходимые для ведения боевых действий, были перевезены в места сбора, и на этом этапе разные подразделения Управления технологического и логистического обеспечения работают над завершением квалификации инструментов и оснащением их передовыми боевыми средствами по мере надобности,

– говорится в сообщении.

Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране.

"Они готовы повысить готовность к следующим этапам войны, с акцентом на значительную наземную операцию", – добавили военные.

Ожидается, что израильские бойцы начнут наземное вторжение в Сектор Газа. Однако на его масштабы и время проведения могут повлиять оперативные соображения, в частности:

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Следует заметить, что армия Израиля уже стащила тяжелую боевую технику к границам Сектора Газа. В сети обнародовали ряд соответствующих видео.

ЦАХАЛ стянул технику к границам: видео

Танки, БТР и гаубицы растянулись на сотни километров.

Израиль готов начать наземную операцию в Секторе Газа: видео

, поэтому они готовы действовать одновременно на разных направлениях.