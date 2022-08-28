"Мы знали, что путин нападет", – боец из Казахстана рассказал о знаках перед началом войны

Гражданин Казахстана Дюсэмбин Жасулан защищал Украину в составе подразделения зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона с декабря 2021 года. Мужчина рассказал сайту 24 канала, что возле села Новотроицкое один из батальонов начал нести большие потери еще до 24 февраля. Тогда уже стало ясно, что путин нападет на Украину.

Интенсивные обстрелы "Градами" и минами начались 17 февраля

В декабре 2021 года Жасулан вместе с другими бойцами стояли на нулевой позиции в поселке Новотроицкое Донецкой области. Мужчина рассказал, что уже тогда столкнулся с российской армией и ее агрессией. Но отвечать Украине тогда еще не разрешали, потому что это считалось провокацией.

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Боец отметил, что для них полномасштабное вторжение началось 17 февраля. Ведь уже тогда вражеские войска начали интенсивно обстреливать "Градами" и минами блокпосты и укрепленные украинскими защитниками позиции.

24 февраля они просто зашли, для них это было вроде легкой прогулки. Опять же, они нас уничтожали, а нам нельзя было давать ответ, потому что Украина не хотела вестись на провокации,

– отметил он.

Тогда мнения у украинских военных разделились. Одни были убеждены, что нападения не будет, что действия, которые совершает россия – просто провокации.

Когда разведки Британии, США начали сливать в сеть фото с большим количеством российской техники, тогда я и мои побратимы начали понимать, что что-то не так,

– сказал боец.

Были и скептики среди защитников, считавшие, что данные разведки – фейк и никакой войны не будет. 17 февраля полетели первые мины. По словам Жасулана, все пытались воспринять это как ситуацию, наблюдавшуюся на фронте последние два года.

Но темп обстрелов рос. И уже когда у села Новотроицкое один из батальонов начал нести большие потери еще до 24 февраля, то уже начали понимать, что путин нападет.

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Нападение на Украину: что предшествовало

Совет Безопасности ООН 31 января провел заседание, где главной темой был вопрос возможного полномасштабного вторжения россии в Украину.

Перед полномасштабным вторжением россии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ездил в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По словам Кулебы, во время разговора Байден сказал ему, что данные разведки указывают на то, что скоро все начнется. Тогда глава МИД поехал в Государственный департамент, где "специальный человек показал ряд фактов".

Речь шла об аэродромах, где стояли российские грузовые самолеты, полностью готовые к взлету. Кулеба сообщил об этом президенту Зеленскому. Глава МИД признавался, что для Байдена это была "человечная встреча", в конце которой стороны говорили о детях. Кулеба отметил, что Байден рассказал о сыне, которого потерял.

В ночь на 24 февраля россия напала на Украину. Перед этим выступил владимир путин и объявил "специальную военную операцию".

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