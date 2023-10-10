Убивали, как россияне, – политтехнолог объяснил тактику боевиков ХАМАС

Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на территорию Израиля. Тут можно провести много параллелей с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что и в оккупантов, и у боевиков ХАМАС – общая ментальность варваров. Они уничтожают территории, на которые приходят.

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Подход одинаковый

Как подчеркнул Шейтельман, оккупанты, как и боевики ХАМАС в Израиле, массово убивали людей на временно оккупированных территориях Украины, что можно было увидеть по населенным пунктам на север от Киева.

Следует обратить внимание и на ограбление. Россияне буквально вывозили все, до чего только могли добраться. А боевики ХАМАС придумали даже вывозить арматуру из Израиля.

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Подход у российских оккупантов и у боевиков ХАМАС совершенно одинаков. Они просто хотят совершить геноцид и уничтожить определенный народ.

ХАМАС хотели захватить территорию и убить всех, как и россияне. Это – геноцид. Массовое убийство людей. Цель России – уничтожение Украины как государства и украинского народа. Такова же цель ХАМАС в отношении Израиля. Только россияне это скрывают, а ХАМАС совершенно откровенно об этом говорит,

– подчеркнул Шейтельман.

Война в Израиле: коротко